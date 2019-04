Al Sadd de Jesualdo Ferreira vence na Liga dos Campeões asiática

O Al Sadd, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, venceu hoje em casa os uzbeques do Pakhtakor por 2-1, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões asiática.

Um golo do espanhol ex-FC Barcelona Xavi, aos nove minutos, adiantou os campeões do Qatar no marcador, mas Krimets empatou para a formação do Uzbequistão aos 30, antes de Boubedjah fazer o golo da vitória aos 87, a passe de Xavi.

Com este resultado, a equipa do técnico luso segue na liderança da ‘poule’ D, com sete pontos, mais um do que o Al Ahli, que hoje venceu por 2-1 os iranianos do Persépolis e é segundo, mais dois que o Pakhtakor e mais três do que o Persépolis.