Jeff Mills, Maceo Plex e Luciano no Brunch Electronik em Lisboa entre julho e setembro

Os DJ Jeff Mills, Maceo Plex e Luciano estão entre as confirmações para a edição deste ano das sessões de música eletrónica Brunch Electronik, que regressam à Tapada da Ajuda, em Lisboa, entre julho e setembro.

“Depois de três temporadas incríveis em 2016, 2017 e 2018, com três eventos esgotados, o Brunch Electronik – In The Park está de volta de 28 de julho a 22 de setembro, à Lagoa Branca na Tapada da Ajuda, entre as 14:00 e as 22:00, para continuar a mudar as tardes de domingo deste verão”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

No primeiro domingo, a 28 de julho, atuam Marco Carola, Johan, Kokeshi e Magazino, no seguinte Luciano Jean Pierre, Nox e Penelope. Para 11 de agosto, estão agendadas as atuações de Jeff Mills, Ellen Allien, Waajeed DJ e Mashkov.

A 18 do mesmo mês atuam Joseph Capriati, Francisca Urbano, Frank Maurel e Pixel82, e a 25 Charlotte de Witte, Fjaak, Amulador B2B Tiago Fragateiro e RoundHouse Kick.

Para o primeiro dia de setembro estão marcadas as atuações de Richie Hawtin, Gusta-vo, NA O Mi e Zé Salvador B2B Serginho. De seguida, o evento vai contar com Maceo Plex, Patrice Bäumel, Jennifer Cardini e Cardia, no dia 15, antes de, no dia 22, atuarem Amelie Lens, Farrago, Airod e Lee Jo Life.

No recinto há uma zona de restauração e, em cada sessão, entre as 14:00 e as 19:00, há também o Petit Brunch, dedicado a crianças até aos 11 anos, que “serão os protagonistas de várias atividades que incluem jogos, pinturas faciais, insufláveis, workshops e muito mais”.

O Brunch Electronik aconteceu a primeira vez em 2016, tendo-se repetido nos anos seguintes. No âmbito destas sessões de música eletrónica, já passaram pela Tapada da Ajuda artistas como Dubfire, Peggy Gou, Nic Fanciulli, Jackmaster, Clapton, Black Coffee, Dave Clarke, Paul Kalkbrenner, DJ Vibe, Agoria, Vitalic e Seth Troxler.