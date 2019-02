Fórmula 1 Jan Lammers apontado para promotor do Grande Prémio da Holanda Por

Apesar da falta de fundos governamentais para o evento, cresce o projeto do regresso da Fórmula 1 à Holanda em 2020. E o promotor deverá ser o antigo piloto Jan Lammers

Não obstante o Circuito de Assen continuar na ‘corrida’, haverá um acordo de princípio com a Liberty Media para que a corrida se dispute em Zandvoort, o único circuito que a F1 conheceu sempre que teve uma prova nos Países Baixos.

Lammers – piloto de Fórmula 1 no final da década de 1970 e princípio da de 1980, e antigo vencedor das 24 Horas de Le Mans – foi nomeado para promotor da prova. Segundo o jornal Algemeen Dagblad o holandês de 62 anos está envolvido no projeto há alguns meses.

“Sempre estive envolvido e, por razões lógicas, esse envolvimento aumentou recentemente. Do lado desportivo e de comunicação posso contribuir para ele. Por isso, a longo prazo, um carácter mais oficial vai ser dado a essa contribuição, mas tem de haver uma necessidade real. Não preciso de se o patrão de boxes vazias”, afirmou Jan Lammers.

O diretor do Circuito de Zandvoort, Robert Van Overdijk, saúda o envolvimento de Lammers: “Estamos honrados que Jan, um ícone da Fórmula 1, queira ser o diretor desportivo deste evento único. Estamos convencidos que com o seu conhecimento e experiência ele possa dar uma grande contribuição para a realização de um Grande Prémio em Zandvoort”.

De referir que em fevereiro do ano passado Max Verstappen (foto) fez uma demonstração no traçado da estância balnear do mar do Norte tripulando um Red Bull RB8. E o piloto holandês seria a grande ‘estrela’ da companhia’ se a Fórmula 1 ali regressasse. O que não sucede desde de 1985.