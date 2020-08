Nas Notícias “Já me apontaram uma caçadeira, já me tentaram atropelar, atiraram pedras e garrafas”, conta Luís Maia Por

Luís Maia, repórter da crónica criminal da SIC, confessa que já passou por experiências complicadas no desempenho das funções, revelando mesmo que a sua integridade física já foi ameaçada.

“Já me apontaram uma caçadeira, armas brancas, já me tentaram atropelar, atiraram-me pedras, garrafas e também já me tentaram bater”, conta Luís Maia.

O jornalista realça, todavia, que até hoje as tentativas de agressão não passaram disso mesmo… tentativas.

“Felizmente nunca me acertaram… até hoje”, conta Maia, em declarações à N-TV.

O repórter não esconde que no desempenho das funções acaba por ter sempre uma rotina com adrenalina constante, já que os dias não são todos iguais e existem sempre temas novos.

“Nunca me levanto da cama com a sensação de que o dia de trabalho será um suplício.”

Nesta entrevista, o jornalista da SIC confessa ainda que enfrenta histórias “avassaladoras” mas consegue separar a vida familiar da profissional quando chega a casa, apesar de enfrentar um nível emocional que “chega a ser violento” nas reportagens.