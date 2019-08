Motociclismo Já começou a ‘romaria’ da Concentração de Góis Por

A Concentração de Góis já é uma das maiores manifestações de mototurismo de Portugal e a segunda mais importante logo a seguir à de Faro. E a ‘romaria’ às margens do rio Ceira já começou.

São já muitos os motociclistas instalados na aldeia em que se transforma a Quinta do Baião no decorrer do evento que decorre no Parque do Cerejal, e que para além de ser ponto de encontro dos amantes das duas rodas motorizadas é também uma oportunidade para assistir alguns momentos musicais.

No seu 26º ano, a Concentração de Góis traz este ano às margens do Ceira a banda portuguesa Blasted Mechanism, que vai assim alegrar os bons momentos que os motociclistas querem passar em época de férias estivais, em são convívio entre si e comunhão com a natureza, bem ‘salpicados’ com comes e bebes, como é apanágio de eventos como este.

É seguido ‘à risca’ o lema; “Em Góis Tá-se Bem”. E foi nesse sentido que a organização do Góis Moto Clube se empenhou, numa concentração realizada sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal.

Desde hoje que começa a verificar-se a ‘enchente’ do evento, que vai assim animar as duas margens do rio que divide a vila de Góis, estando desde já garantida muita animação.