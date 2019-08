Ivo Vieira promete Vitória de Guimarães a dar “tudo para ganhar” na Letónia

O treinador Ivo Vieira afirmou hoje que o Vitória de Guimarães quer vencer fora os letões do Ventspils, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, apesar do ciclo de vários jogos no início de agosto.

Depois das vitórias por 4-0 sobre a Jeunesse Esch, do Luxemburgo, para a Liga Europa, na quinta-feira anterior, e por 1-0 sobre o Feirense, para a Taça da Liga, a turma minhota volta aos relvados na quinta-feira, no Leste da Europa, e a expectativa, adiantou o seu treinador, é a de conseguir “um resultado positivo”.

“Encaramos cada jogo para o ganhar. Os nossos opositores dificultam a nossa tarefa, mas a nossa intenção é conseguir sempre resultados positivos. É um jogo em que vamos fazer tudo para ganhar. Não foge à regra de todos os outros”, reiterou, na conferência de antevisão ao jogo, realizada no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O técnico madeirense, de 43 anos, realçou ainda que os seus jogadores estão muito “focados” em todas as competições e que o adversário de quinta-feira, atual terceiro classificado do principal campeonato letão, ao cabo de 21 jogos, vai “querer disputar o jogo pelo jogo”, até pelos valores que tem.

O Ventspils, disse Ivo Vieira, tem um ponta de lança muito alto, dois extremos rápidos e “bons executantes” no meio-campo e vai, teoricamente, criar mais dificuldades do que a Jeunesse Esch, formação com “bloco baixo” que procurou dificultar as tarefas ofensivas do Vitória e “impedir situações de finalização”.

O técnico madeirense, de 43 anos, reconheceu que o tempo para o plantel trabalhar o seu sistema de jogo e estudar cada adversário tem sido pouco, chegando apenas para a gestão das “cargas” de treino, mas frisou, por outro lado, que a agenda com jogos, praticamente, de três em três dias é “gratificante”.

“Ter jogos a meio e ao fim de semana é sinal de que estamos nas provas (…) e que o Vitória está numa posição privilegiada em relação às competições. Se conseguirmos prolongar este ciclo de muitos jogos por mais tempo, melhor”, realçou, sabendo que a equipa começa a I Liga no domingo, no terreno do Rio Ave, e recebe na quarta-feira seguinte o Ventspils, para a segunda mão da eliminatória.

Ao lado do treinador, o guarda-redes Miguel Silva defendeu que o conjunto português tem de ser melhor do que o Ventspils para chegar ao ‘play-off’, tendo rejeitado que o Vitória possa retirar algum proveito do facto de jogar não na ‘casa’ do adversário, em Ventspils, mas num estádio emprestado, em Riga, capital da Letónia.

A comitiva vimaranense parte para a Letónia na quarta-feira, chegando ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, às 11:15.

O Vitória de Guimarães defronta o Ventspils, da Letónia, na quinta-feira, às 17:45 de Lisboa, num encontro que vai ser disputado no Estádio Daugava, em Riga, e arbitrado pelo eslovaco Filip Glova.