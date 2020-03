Mundo Itália regista mais 756 mortes por covid-19 Por

O número de mortes em Itália devido ao novo coronavírus chegou hoje aos 10.779, um aumento de 756 óbitos nas últimas 24 horas e 5.217 novos infetados, informou hoje a Proteção Civil italiana.

O número total de pessoas que se encontram infetadas é de 73.880, uma vez que já recuperaram da doença 13.030.

Registaram-se 3.851 mais contaminações do que ontem, ao passo que na sexta-feira o aumento havia sido de 3.651.

O número total de contagiados desde 20 de fevereiro (dia em que se detetou o primeiro caso) é de 97.689.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, que cita a conferência de imprensa diária da Proteção Civil, curaram-se 643 pessoas nas últimas 24 horas.

Olhando para a evolução dos contágios, constata-se que a tendência de descida dos últimos dias não se confirmou hoje, mas mantém-se estável e muito dependente do número de testes que são realizados.

O continente europeu, com mais de 363 mil infetados e mais de 22 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 10.779 mortos em 92.689 casos registados até hoje.