Investimentos no gás de Moçambique fazem despesa das petrolíferas subir 13,1 por cento em 2019

A consultora Fitch Solutions calculou hoje que os investimentos das companhias petrolíferas em Moçambique vão fazer as despesas de capital destas empresas na África subsaariana subir 13,1 por cento em 2019, para 24,3 mil milhões de dólares.

“As despesas de capital na África subsaariana vão aumentar 13,1 por cento em 2019, chegando a 24,3 mil milhões de dólares, com a maior parte do crescimento nos próximos anos a ser alimentado pelos investimento de larga escala no gás natural liquefeito, que vão atrair investimento significativo no contexto do crescimento da procura de LNG a nível global”, diz a consultora.

Numa análise à tendência da indústria petrolífera nesta região, esta consultora detida pelo mesmo grupo da agência de notação financeira Fitch escreve que “a subida dos preços do petróleo vai contribuir para o desenvolvimento de planos de despesa mais robustos em áreas fronteiriças atrativas, mas largamente subexploradas, da África subsaariana”.

O documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve hoje acesso, vinca que os três projetos da Eni, Anadarko e ExxonMobil “fazem prever mais de 55 mil milhões de dólares em despesas de capital nos próximos anos, assegurando a Moçambique uma posição entre os maiores atores da indústria de gás natural liquefeito e garantindo a subida das despesas de capital” até 2025.