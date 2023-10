Ciência Investigação que pretende melhorar a saúde mental de mulheres com cancro da mama procura participantes Por

Uma equipa de investigação, liderada pela Universidade de Coimbra (UC), está à procura de participantes para um ensaio clínico nacional para perceber a eficácia de duas intervenções psicológicas em mulheres com carcinoma da mama.

Depois de estudos anteriores terem revelado a eficácia destas intervenções, os investigadores e psicólogos clínicos querem agora perceber qual a intervenção mais eficaz e adequada ao cancro da mama.

As mulheres que pretendam fazer parte destas intervenções psicológicas podem participar gratuitamente, sendo necessário que cumpram seis critérios:

ser acompanhada num serviço de radioterapia em Portugal (público ou privado); ter recebido diagnóstico de carcinoma da mama (estádios I-III); não se encontrar, neste momento, a receber psicoterapia; não apresentar, atualmente, perturbação psiquiátrica severa (critério a ser avaliado através de uma breve entrevista online); ser capaz de compreender e responder a questionários de autorresposta em língua portuguesa; ter acesso a um computador ou tablet e internet.

A manifestação de interesse para participar no estudo pode ser feita ao longo dos próximos 12 meses, através do website www.projetomind.com/.

As intervenções, denominadas Mind e Mind Support Group, vão decorrer em formato de grupo, à distância (online), durante o período de oito semanas (com uma sessão por semana, com a duração estimada de 90 a 120 minutos), que vão ser implementadas por dois psicólogos clínicos. Além da avaliação clínica inicial, para aferir o cumprimento dos critérios previamente mencionados, as participantes vão ser avaliadas em mais três momentos, através de questionários de autorresposta: antes da intervenção, no final da intervenção e seis meses após o fim da intervenção. O ensaio clínico não tem qualquer interferência com os tratamentos e procedimentos médicos, que vão ser mantidos por todas as participantes.

Atualmente, em Portugal, “as mulheres com carcinoma da mama, de forma geral, não recebem qualquer tipo de intervenção psicológica no seu tratamento habitual”, contextualiza a coordenadora do projeto, investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) e docente do Center for Health and Medical Psychology da Universidade de Örebro (Suécia), Inês Trindade.

“As intervenções que este ensaio clínico oferece são ambas cientificamente comprovadas como eficazes na melhoria da qualidade de vida e saúde mental em mulheres com esta patologia”, acrescenta a investigadora. Assim, com este estudo de âmbito nacional, a equipa de investigação pretende “testar qual a intervenção mais adequada para o contexto português (tanto em termos de eficácia, como de custo-efetividade) e, a longo prazo, a implementação dessa intervenção no tratamento habitual de mulheres com carcinoma da mama”, elucida.

O projeto de investigação Mind programme for cancer patients: A randomized controlled trial testing the programme´s cost-effectiveness and efficacy in changing psychological and biological outcomes in women with breast cancer é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Participam neste estudo várias unidades de ensino e investigação da UC (CINEICC, FPCEUC, Faculdade de Economia e Centro de Neurociências e Biologia Celular), assim como outras instituições portuguesas (Clínica de Saúde Mental do Porto, Instituto Superior Miguel Torga, Universidade do Porto e Universidade Portucalense Infante D. Henrique) e internacionais (Universidade de Edge Hill, Reino Unido; Universidade de Deakin, Austrália; Universidade de Nicósia, Chipre; Universidade de Örebro, Suécia; Universidade de Uppsala, Suécia).

Mais informações sobre o ensaio clínico estão disponíveis em www.projetomind.com/.