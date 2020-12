Nas Notícias Invadem cemitério em Amares para vandalizar caixão Por

O cemitério de Prozelo, em Amares, foi invadido na noite de segunda para terça-feira, tendo sido vandalizado um caixão.

De acordo com o presidente da União de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, os autores do ato forçaram a entrada de um jazigo.

Sem conseguirem forçar a porta, partiram um vidro, conseguindo então aceder ao interior do jazigo, onde retiraram a tampa de um caixão, atirada depois para o chão.

“Devem ter sido duas pessoas porque a tampa do caixão não é assim tão leve quanto isso”, adiantou Paulo Gomes, em declarações ao O Minho.

“Contactei com a funerária para perceber se a tampa do caixão teria caído por causa da decomposição do corpo, mas o agente foi ao local comigo e constatou que já só existiam ossadas, pois o corpo foi sepultado em 1973”, acrescentou o autarca.

Ainda de acordo com Paulo Gomes, trata-se de um incidente inédito na freguesia.

O incidente foi reportado à GNR, que abriu uma investigação para tentar identificar os autores do crime.