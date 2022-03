Nas Notícias Inteligência artificial pode ter um impacto positivo em doentes com patologias osteoarticulares Por

As doenças reumáticas e musculoesqueléticas têm uma prevalência de 53%, uma percentagem elevada que exige o seu acompanhamento numa consulta de reumatologia1 e a IA Big Data pode ser uma ferramenta fundamental para melhorar o tratamento.

As patologias osteoarticulares estão entre as patologias com maior prevalência. Segundo a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, mais de 50% da população adulta padece de uma doença reumática.

De acordo com o EpiReumaPt, o maior estudo nacional desenvolvido para traçar o panorama epidemiológico das doenças reumáticas, a artrose (OA) destaca-se entre estas patologias. Em primeiro lugar, com uma incidência de 12,4%, está a OA do joelho, seguida da OA da anca, com cerca de 8,7%, e finalmente a OA da mão (2,9%).

O impacto socioeconómico e no SNS das doenças reumáticas é muito elevado: 910 milhões por ano em reformas antecipadas, 204 milhões em absentismo laboral. As doenças reumáticas e musculoesqueléticas representam uma pior qualidade de vida, mais despesas e maior utilização de recursos de saúde que quase todas as doenças crónicas. A aplicação das novas tecnologias e a análise dos dados podem ser fundamentais e podem permitir melhorar os tratamentos e a qualidade de vida dos doentes.

Neste contexto, com o objetivo de contribuir para a formação e atualização médica e para melhorar a qualidade de vida do doente com patologia osteoarticular, Ana Suárez, medical advisor, destaca a importância desta jornada informativa para explicar os últimos avanços no âmbito da tecnologia aplicada à saúde e a relevante contribuição nas patologias osteoarticulares.

A jornada, que terá lugar de forma telemática no próximo dia 3 de março às 19h00, será liderada por Antonio Urda, licenciado em Medicina e especialista em Cirurgia Ortopédica e Traumatologia e especialista em inteligência artificial IA.

Com esta iniciativa, a Zambon posiciona-se como uma empresa que aposta nas novas tecnologias no tratamento destas patologias, aplicando os benefícios digitais ao bem-estar do doente.

Nesta ocasião, a empresa quer trazer as vantagens da inteligência artificial e do IA Big Data para os tratamentos médicos num formato inovador, no qual os inscritos poderão tirar dúvidas e conhecer em primeira mão os diferentes avanços na matéria.