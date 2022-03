Ciência Sabe o que é a Dermatite Atópica? Por

Novo website sobre Dermatite Atópica (D.A.) disponibiliza informação acessível e credível sobre sintomas e causas.

Acaba de ser lançado o novo website “Tudo Sobre Dermatite Atópica”, com o objetivo de disponibilizar informação acessível e credível a todas as pessoas com Dermatite Atópica (D.A.), às suas famílias, amigos e à população em geral.

No site podem encontrar informação útil que informa, desmistifica e apoia a gestão da doença no dia a dia.

Devido à existência de alguns mitos e estigmas associados a esta patologia, este website assume-se assim como uma ferramenta no combate à escassez de informação credível junto de toda a população, com a desmitificação de perceções erradas sobre a Dermatite Atópica – por exemplo, muitas pessoas ainda pensam que a D.A. é uma doença contagiosa.

“Este novo website vem complementar o investimento que temos vindo a fazer para disponibilizar informação de uma forma simples e acessível num mundo cada dia mais digital”, diz Francisco del Val, da Sanofi.

“A companhia tem lançado diversas plataformas digitais nas redes sociais como o Facebook e o Instagram que nos aproximam das comunidades, informando sobre a doença de uma forma aberta e transparente. O foco é sensibilizar e ajudar a atenuar o impacto provocado pela D.A., em todas as dimensões da doença, seja física, emocional e de um ponto de vista sócioeconómico”, complementa.

O que é a Dermatite Atópica

A Dermatite Atópica é uma doença inflamatória crónica da pele que, na sua forma moderada a grave provoca lesões físicas graves.

No entanto, os seus impactos estendem-se para além do físico: é uma doença caracterizada por causar problemas emocionais e socioeconómicos, muitas vezes associados ao estigma que ainda se faz sentir relativamente à D.A.

Segundo as estimativas afeta entre 10 e 20% da população pediátrica a nível mundial1 e quase 4,5% da população adulta a nível europeu.