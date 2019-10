Inglaterra bate bicampeã Nova Zelândia e está na final do Mundial de rãguebi

A Inglaterra, única seleção europeia campeã mundial, qualificou-se hoje para a final da nona edição do Mundial de râguebi, ao vencer a bicampeã em título Nova Zelândia por 19-7, na primeira meia-final em Yokohama, no Japão.

A formação da ‘rosa’, que vai disputar a sua quarta final, após o triunfo em 2003 (20-17 após prolongamento à Austrália) e as derrotas em 1991 (6-12 com a Austrália) e 2007 (6-15 com a África do Sul), dominou por completo e ao intervalo já liderava por 10-0.

Na final, de 02 de novembro, a Inglaterra, que conseguiu um ensaio (Manu Tuilagi), uma conversão (Owen Farrell) e quatro penalidades (George Ford), vai defrontar o vencedor do embate de domingo entre País de Gales e África do Sul.