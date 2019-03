Economia Indústria portuguesa das duas rodas presente em Taiwan Por

O certame Tapei Cycle Show vai receber uma delegação de empresários portugueses ligados ao setor das duas rodas liderados pela ABIMOTA.

Esta participação integra-se no Portugal Bike Value Empresarial II, co-financiado pelo Portugal 2020, que com esta missão pretende que o setor dê mais um passo para demonstrar no mercado global a capacidade e principais competências das empresas que produzem no nosso país.

O Taipei Cycle Shown é um dos principais eventos mundiais ligados ao setor da bicicleta, onde se encontram os principais atores do fabrico e distribuição de equipamentos, acessórios e bicicletas.

Segundo Gil Nadais, responsável da ABIMOTA, “a presença portuguesa num certame com a importância do Taipei Cycle Show é obrigatória para continuar a mostrar Portugal como um país com uma indústria duas rodas que se afirma pela qualidade dos produtos que fabrica, assim como um destino para o investimento dos empresários de Taiwan que pretendam entrar no mercado europeu, através da criação de empresas ou de parcerias com empresas Portuguesas”.

O Taipei Cycle Show vai decorrer na capital de Taiwan entre 27 e 30 de março.