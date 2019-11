Apresentações/Novidades Hyundai renova acordo com Miguel Oliveira Por

A associação entre a Hyundai e Miguel Oliveira foi renovada para 2020, e deve-se, segundo o importador da marca em Portugal, ao facto das duas partes partilharem os mesmos valores, nomeadamente a sede de conquista.

Miguel Oliveira deslocou-se à última prova da temporada de MotoGP, em Valência, acompanhado pela Hyundai, infelizmente assistindo pelo lado ‘de fora’ devido a lesão.

Mas o mais importante para a marca coreana é que o piloto português “tem demonstrado a sua garra e dedicação naquele que tem sido um grande percurso no motociclismo”, sendo que da parte de Miguel há também uma grande satisfação por esta associação, que significa também um reconhecimento do seu percurso por parte de uma marca que considera “fantástica”.

“É uma marca onde somos todos uma grande família. Estou muito contente por renovar esta parceria porque me revejo naqueles que são os valores da marca e em 2020 voltaremos com ambição renovada para mais um ano em grande”, afirma o piloto da Charneca da Caparica.

No dia-a-dia Miguel Oliveira tem usufruído de tudo aquilo que a Hyundai oferece: “Conduzir o i30 N é como estar numa pista de corridas todos os dias, é um carro entusiasmante que me tem dado muito gozo guiar”.

Já para Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, não há muitas dúvidas relativamente aos resultados desta parceria com o único piloto português no MotoGP: “O Miguel é um grande motivo de orgulho para o nosso país,pelo percurso que tem vindo a traçar lá fora e personifica muito bem os valores da marca, por isso estamos satisfeitos por tê-lo a representar-nos como Embaixador Hyundai em 2020”.

O representante da marca também está ciente de que dificilmente a Hyundai conseguiria melhor ‘embaixador’ do que Miguel Oliveira. O que, recorde-se, acontece, desde novembro de 2018, momento que foi assinalado com uma experiência única de conduzir um Hyundai i20 R5, proporcionada pela marca ao piloto.

Ao longo deste último ano, a Hyundai proporcionou grandes experiências aos fãs do Miguel Oliveira edo motociclismo, desde a chance de assistir a vários grandes prémios a sessões de autógrafos e co-drives em pista com o carro de eleição do MiguelOliveira, o Hyundai i30 N.