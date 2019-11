Apresentações/Novidades Honda CR-V Hybrid é candidato a Carro do Ano Por

A Honda candidatou o CR-V Hybrid ao prémio Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020. Um concurso que vai na sua 37ª edição e onde o SUV da marca japonesa é também candidato na categoria SUV/Compacto.

Trata-se de um modelo que reforça a visão eletrificada da marca na Europa, sendo que para a Honda Portugal Automóveis a participação tem garantido um forte reconhecimento dos seus modelos,

Convém recordar que na edição 2016 do Carro do Ano, o Honda HR-V foi um dos sete finalistas do Troféu Volante de Cristal e, no ano seguinte, o Civic Type-R foi o vencedor da categoria Desportivo do Ano.

O novo Honda CR-V Hybrid foi escolhido pela sua inovação, recorrendo a um sistema que usa a tecnologia inteligente Multi Mode Drive (i-MMD) de modos múltiplos, que combina dois motores elétricos, um motor a gasolina Atkinson, uma bateria de iões lítio e uma transmissão de relação fixa para fornecer altos níveis de refinamento, capacidade de resposta e eficiência.

Esta motorização está disponível em 2WD (tração às rodas dianteiras) e AWD (tração integral às quatro rodas), com um preço de venda ao público a partir de 41.500 euros, no nível de equipamento Comfort.

Os ensaios e votações do concurso Carro do Ano decorrem até janeiro de 2020, altura em que serão conhecidos os 7 finalistas. Os vencedores serão anunciados em meados de fevereiro de 2020.