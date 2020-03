Apresentações/Novidades Novo Peugeot 208 eleito Carro do Ano 2020 Por

O novíssimo Peugeot 208 foi eleito ‘Car of the Year’ (Carro do Ano) 2020 por um painel de 60 jornalistas europeus especializados na área automóvel.

Na eleição o novo modelo de Sochaux destacou-se pela sua gama de motores, que permite uma opção entre três tipos de propulsores; eletricidade, gasolina ou diesel.

Claro está que a estética ‘jogou’ um papel importante na escolha – a sexta de um modelo da Peugeot a conquistar o galardão –, onde foi sublinhada a audácia da estética do novo 208 e as tecnologias a bordo.

E de facto, o design deste novo ‘leãozinho’ incorpora os mais recentes códigos estéticos da marca, onde se destacam os LED dos faróis dianteiros e as três garras que os caracterizam, bem como um interior cuidado, onde o Peugeot i-Cockpit (head-up display, volante compacto e touchscreen) também traz inovação com a instrumentação 3D, simultaneamente segura e estética.

Convém lembrar que desde o seu lançamento, no início de outubro do ano passado, o novo utilitário da marca de Sochaux recebeu 110 mil encomendas na Europa, com uma representação de 15% de versões elétricas.

Com seis troféus conquistados, a PEUGEOT integra o top 3 das marcas mais premiadas no palmarès do ‘Carro do Ano’ na Europa. Coroado em 2020, o PEUGEOT 208 sucede ao SUV 3008 premiado em 2017, à berlina compacta 308 que alcançou o troféu de 2014, ao 307 de 2002, ao 405 de 1988 e ao 504 de 1969. Este prestigioso troféu junta-se, assim, aos 12 prémios internacionais já conquistados pelo novo 208.