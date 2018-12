Homens armados entram em edifício governamental em Cabul

Homens armados atacaram e entraram hoje num edifício governamental em Cabul, capital do Afeganistão, noticiaram as agências AFP e EFE, que citam fontes oficiais e testemunhos.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, disse à EFE e à AFP que por volta das 15:15 (10:45 em Lisboa), um veículo armadilhado explodiu e, a seguir, “vários atacantes” entraram num edifício onde funcionam serviços do Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais.

O assalto ainda está em curso, segundo disseram as mesmas fontes, em declarações feitas por volta das 11:30 de Lisboa.

O ataque ainda não foi reivindicado.

Um funcionário do ministério que conseguiu fugir do edifício disse à AFP que há tiroteios no interior.