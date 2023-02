Insólito Homem vai a tribunal e acaba condenado por disparo contra candeeiro em Aveiro Por

Um homem foi condenado a sete meses de prisão com pena suspensa por ter disparado contra

um candeeiro na via pública, em Aveiro. De acordo com a justiça, o homem foi apanhado em flagrante e terá ainda de pagar uma indemnização.

Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, informou a Assembleia Municipal da decisão do Tribunal.

Tudo aconteceu no Parque da Cidade/Parque Infante D. Pedro, próximo do hospital de Aveiro.

Câmara diz que faz sempre queixa

O homem condenado terá ainda que pagar uma indemnização de 295,20 euros à Câmara de Aveiro.

Ribau Esteves explicou que a autarquia faz queixa de todos os atos de vandalismo, sendo que este foi apanhado na altura em que estava a cometer a ilegalidade que o mandará para a cadeia, caso nos próximos meses seja apanhado em semelhante situação, dado que a pena de prisão está suspensa.