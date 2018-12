Local Homem de 60 anos morre em acidente de trator em Rio Maior Por

Um homem de 60 anos morreu, na manhã deste domingo, na sequência de um acidente com um trator agrícola em Alfouves, no concelho de Rio Maior.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente aconteceu na manhã deste domingo, pelas 08h15.

Além da vítima mortal, um passageiro do trator sofreu também ferimentos ligeiros, tendo sido socorrido no local por elementos da Viatura Médica de Emergência Rápida do Hospital de Santarém.

Os bombeiros de Rio Maior e uma patrulha da GNR deslocaram-se ao local.