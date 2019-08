Motores Hellmeister e Serepieri vencem Porsche Império Endurance no Estoril Por

Alan Hellmeister e Luca Seriperi, na classe 4.0, e Leo Sanchez e Átila Abreu foram os vencedores dos 300 Km do Estoril, que compunham a prova da Porsche Império Endurance Cup na pista portuguesa.

A competição arrancou com um avento de 72 voltas, no fim das quais a vitória foi para a equipa do carro #31, liderada pelo primeiro campeão de endurance da história do campeonato de corridas de longa duração com os carros de corrida mais produzidos no planeta: Alan Hellmeister. Foi a sua primeira corrida depois do acidente que sofreu em Monza o ano passado.

Na classe 3.8 a dupla Leo Sanchez e Átila Abreu assumiu a liderança a três voltas da bandeira xadrez e conquistou a sua primeira vitória. Foi a primeira participação de Átila numa corrida da Porsche Império Cup e também o primeiro pódio de Sanchez na categoria.

A corrida foi marcada por diversas mudança de estratégia, o que apimentou a disputa do início ao fim. Antes da trigésima volta o ‘safety-car’ interveio por três vezes depois disso foram 50 voltas com bandeira verde.

Prevaleceram os carros que apostaram na estratégia de fazer os ‘pit-stop’ obrigatórios no início, quando os períodos de bandeiras amarelas ocorreram.

O segundo lugar da geral ficou com a dupla Pedro Aguiar e Guilherme Salas, com o carro #7, de Miguel Paludo e Beto Gresse em terceiro. Nelsinho Piquet/Daniel Schneider e Rodolfo Toni/Danilo Dirani completaram o pódio.

Na 3.8 a dupla Paulo Totaro/Renan Guerra recebeu a bandeira xadrez em segundo lugar. Os pilotos do carro #45 efectuaram um boa estratégia e provavelmente teriam vencido se não fosse um ‘drive- through’ cumprido durante a corrida. Em terceiro lugar na classe terminou o carro # 99, de Zeca Feffer e Cesar Ramos. Completaram o pódio Chico Horta/William Freire e Cesar Urnhani/Nelsinho Marcondes estes últimos triunfaram também na classe Sport.

Tanto na 4.0 como na 3.8, os vencedores da geral foram também os vencedores na classe GT3 Cup. Já a vitória na 4.0 Sport ficou com a dupla portuguesa Neto e Costa.

A próxima jornada da Porsche Império Carrera Cup é de sprint, marcada para 21 de Setembro em Interlagos. O campeonato de Endurance regressa no dia 26 de Outubro, em Goiânia.