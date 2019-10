Havaiana que lidera ‘ranking’ feminino avança em Peniche com exibição categórica

A havaiana Carissa Moore, que ocupa a primeira posição do quadro feminino da Liga Mundial de Surf, passou hoje diretamente para a ronda três na prova de Peniche, com a melhor pontuação do dia entre as mulheres.

A tricampeã mundial (2011, 2013 e 2015) venceu a terceira bateria da ronda inaugural do Meo Rip Curl Pro Portugal com uma pontuação de 14 pontos nas suas duas melhores ondas, seguida à distância pela brasileira Silvana Lima (9 pontos) e pela ‘wild card’ (convidada) havaiana Alana Blanchard (7,37).

Carissa Moore venceu na Praia dos Supertubos em 2010 na última vez que se tinha realizado a etapa portuguesa do circuito mundial no quadro feminino, em Peniche, e é a única surfista que pode se sagrar novamente campeã mundial já em Portugal, a penúltima etapa do ano.

De resto, a grande surpresa da prova feminina foi provocada pela sua mais direta perseguidora, a norte-americana Lakey Peterson, que ocupa o segundo posto do ‘ranking’ mundial, mas não confirmou o seu favoritismo na segunda bateria da primeira ronda, sendo relegada para a repescagem.

Lakey Peterson fez 10,26 pontos, ficando no terceiro lugar do ‘heat’, atrás das australianas Nikki Van Dijk (10,33) e Macy Callaghan (12,60), e vai enfrentar a australiana Keely Andrew e a havaiana Alana Blanchard na ronda de eliminação.

No primeiro ‘heat’, a australiana Sally Fitzgibbons (9,94 pontos) levou a melhor sobre a costa-riquenha Brisa Hennessy (9,20) e a neozelandesa Paige Hareb (7,90).

Nas restantes baterias, nota para a norte-americana Caroline Marks, que venceu o ‘heat’ 4 (11,64), superiorizando-se à francesa Johanne Defay (10,27) e à australiana Keely Andrew (5,10).

Na quinta bateria, muito disputada, a norte-americana Courtney Conlogue venceu com 11,90, seguida pela australiana Bronte Macaulay (11,10) e pela brasileira Tatiana Weston-Webb.

Por fim, no sexto e último ‘heat’, a havaiana Coco Ho ganhou (8,36), com a australiana Stephanie Gilmore – sete vezes campeã do mundo – na segunda posição e com havaiana Malia Manuel no terceiro posto (7,03).

A próxima chamada das provas masculina e feminina do Meo Rip Curl Pro Portugal está marcada para as 08:00 de sexta-feira, com o possível início da ação nos Supertubos agendado para as 08:30.