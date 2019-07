Fórmula 1 Hamilton radiante diz que Hockenheim “é espetacular” Por

Depois de conquistar a sua 87ª ‘pole position’ na Fórmula 1, na qualificação do Grande Prémio da Alemanha, Lewis Hamilton considerou o circuito de Hockenheim “espetacular”.

O Pentampeão do Mundo não teve, como noutros fins de semana, tudo a seu favor, pois na sexta-feira os Mercedes não estavam tão eficazes sob altas temperaturas como estiveram hoje sob um tempo mais ameno.

Mas na segunda qualificação Hamilton conseguiu deixar os seus adversários mais direto – excetuando os infelizes pilotos da Ferrari – a mais de três décimas, começando a festejar o 200º Grande Prémio e os 125 anos de competição da Mercedes da melhor forma.

“Nem sei descrever como conseguimos assegurar esta ‘pole’ hoje. É uma prova muito importante para a Mercedes, que festeja o seu 200º Grande Prémio e os seus 125 anos no desporto automóvel. É o nosso segundo Grande Prémio ‘em casa’. É super poder celebrar algo como isto”, declarou o britânico.

Lewis Hamilton não esquece o facto dos Ferrari terem ficado ‘fora de combate’ ainda mesmo antes do duelo final pela ‘pole’, mas assegura que Max Verstappen e o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas lhe deram trabalho.

O líder do campeonato também chama a atenção para o esforço feito pela equipa para a prova alemã: “O Ferrari são muito rápidos desde o começo do fim de semana. Nós também trouxemos evoluções e as sensações são boas, mas os Ferrari evoluem a um nível ligeiramente superior”.

“Tendo dito isto, penso que o meu tempo foi suficientemente competitivo para rivalizar com (Charles) Leclerc se ele tivesse tomado parte na terceira qualificação. Isso teria sido muito equilibrado”, remata Hamilton.