Haas é o primeiro F1 de 2019 a ser revelado

O novo Haas VF-19 tornou-se hoje no primeiro monolugar de Fórmula 1 para 2019 a ser revelado, numa apresentação que decorreu em Londres.

Com uma decoração onde o preto domina, mas onde o dourado também está presente – devido ao novo patrocínio de uma bebida energética (Rich Energy) – as primeiras imagens do monoposto norte-americano revelam uma evolução do seu antecessor.

A ‘asa’ dianteira é mais simplificada, contendo cinco elementos, sendo 200 milímetros mais larga e 20 milímetros mais alta que as do VF-18, enquanto na ‘asa’ traseira essa diferença se cifra em 100mm e 20mm, respetivamente.

Gene Haas refere que o desenho do carro é distinto, “não apenas em termos de cor, mas também nos regulamentos a cumprir”, esperando que as mudanças para 2019 possam ter impacto em termos de resultados.

Haas foi quinta no Campeonato do Mundo de Construtores em 2018, o seu melhor desempenho em toda a sua, ainda, curta história, mas o seu diretor, Gunther Steiner, acredita que isso pode ser melhorado para a próxima época.

“O mais importante é continuar a evoluir como equipa, e esta época não é tão diferente. E se 2018 foi o nosso melhor ano até agora, também mostrou que há áreas onde podemos melhorar”, sublinha o responsável pela equipa norte-americana no ‘terreno’.

Abaixo o vídeo desta apresentação.