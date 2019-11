Guiné-Bissau abre qualificação para Taça das Nações Africanas com vitória

A seleção de futebol da Guiné-Bissau abriu hoje a qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2021 com uma vitória por 3-0 na receção a Essuatíni, a contar para o grupo I.

Jorginho, aos 40 minutos, abriu a contagem para os guineenses, antes de Piqueti fazer o 2-0 aos 45, com João Mário a completar o marcador aos 76 minutos, garantindo um arranque vitorioso em Bissau.

No domingo, a Guiné-Bissau visita o Congo, na segunda jornada da ‘poule’, com a terceira jornada, a deslocação ao ‘favorito’ Senegal, marcada para agosto de 2020, num apuramento que será decidido em novembro do próximo ano.