Guarda-redes português Daniel Fernandes reforça alemães do Hamburgo

O guarda-redes português Daniel Fernandes foi oficializado como reforço do Hamburgo para as próximas três épocas, após ter representando o Darmstadt, também da segunda liga alemã de futebol, anunciou hoje o novo clube.

Aos 26 anos, o internacional português de sub-21, prossegue a carreira na Alemanha, depois de ter sido formado no Bochum e de ter representado clubes como o Osnabruck e Paderborn.

Em declarações ao site oficial do clube do norte da Alemanha, o diretor desportivo Jonas Boldt enalteceu a contratação do guarda-redes, definindo-a de “uma boa transferência”.

“Conseguimos uma boa transferência com o Daniel Fernandes. Tem um caráter positivo e forte, com ótimas qualidades de guarda-redes. Tem a idade ideal para um guarda-redes e também traz experiência”, obsservou.