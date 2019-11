Greve na Lufthansa cancela pelos menos seis voos da companhia alemã em Portugal

A greve do pessoal de cabine da Lufthansa vai afetar hoje e sexta-feira pelo menos seis voos com origem ou destino em Portugal, quatro em Lisboa e dois no Porto, segundo dados disponíveis na página eletrónica da ANA.

Cerca das 11:00, no ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal, surge como cancelada no aeroporto de Lisboa a chegada prevista para as 22:50 de hoje do voo da companhia aérea alemã proveniente de Munique, enquanto no aeroporto do Porto foram cancelados o voo proveniente de Frankfurt (que deveria ter aterrado às 11:20) e a partida, com destino a Frankfurt, agendada para as 12:10 de hoje.

Também como canceladas surgem já as chegadas previstas para sexta-feira ao aeroporto da Portela dos voos da Lufthansa provenientes de Munique (que deveria aterrar em Lisboa às 22:40) e de Frankfurt (previsto para as 22:45), assim como a partida com destino a Munique às 06:10 de sexta-feira.

A Lufthansa anunciou na quarta-feira o cancelamento de um total de 1.300 voos hoje e sexta-feira, depois de não ter conseguido que a justiça travasse uma greve convocada pelo sindicato do pessoal de cabine UFO.

Em comunicado, a companhia precisou que cerca de 2.300 dos 3.000 voos previstos para hoje e 2.400 dos 3.000 programados para sexta-feira serão efetuados, o que vai afetar no total 180.000 passageiros.

A greve arrancou às 23:00 de quarta-feira (hora de Lisboa, mais uma hora na Alemanha) e vai durar até às 23:00 de sexta-feira, abrangendo “todos os voos” com partida de aeroportos alemães, sejam domésticos ou internacionais, segundo o sindicato UFO.

Em comunicado, o sindicato referiu que decidiu recorrer à greve devido “à recusa persistente da Lufthansa em negociar” as suas reivindicações, incluindo um aumento das remunerações.

A Lufthansa tem contestado a legitimidade deste sindicato para representar os trabalhadores, mas a sua tentativa de impedir a greve foi rejeitada pelo tribunal de trabalho de Frankfurt, tendo a companhia recorrido da decisão.

A companhia afirmou que outras companhias do grupo (Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti e Brussels Airlines) não serão afetadas pela greve, estando a a ser analisada a possibilidade de estas companhias poderem utilizar aparelhos maiores para serem oferecidas outras opções aos passageiros afetados pela greve.