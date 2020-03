Fórmula 1 GP da Austrália: Autoridades tomam medidas relativamente ao coronavírus Por

As autoridades australianas tomaram medidas de prevenção relativamente à epidemia de coronavírus.

Entre as decisões estão restrições mais severas para viajantes vindos de Itália, que terão de responder a um questionário e ser submetidos a um controlo de temperatura à sua chegada ao país.

Contudo, os organizadores do Grande Prémio da Austrália garantiram que as equipas e os fornecedores ligados à Fórmula 1 serão sempre aceites, a uma semana da primeira prova da temporada, em Melbourne.

Os promotores do campeonato já tinham avisado que a competição só se iniciaria caso todas as equipas pudessem competir, e as autoridades terão levado isso em conta, sob pena de verem a corrida cancelada ou disputada como prova extra-campeonato. Situação já admitida por Ross Brawn, diretor desportivo da Fórmula 1.

A Itália é o país da Europa com mais casos de coronavírus, mas os organizadores mantêm-se otimistas em que a prova vá por diante. Mesmo se no próprio estado de Vitória, onde se situa Melbourne, já há dez casos de pessoas infetadas pela doença.

“Estamos prontos para nos preparar-mos para a 25ª corrida de F1 em Melbourne na próxima semana”, fez saber Andrew Westacott, diretor da empresa promotora do Grande Prémio da Austrália, adiantando: “O toque final no circuito foi dado no circuito e o pessoal da F1 deverá chegar nos próximos dias, de modo a podermos abrir as portas ao público no dia 12 de março”.

“A saúde e a segurança de todos no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 são primordiais”, referiu também o mesmo responsável garantindo que a sua organização colocou em prática “dispositivos sólidos de gestão da saúde, da segurança e das urgências para cada acontecimento”, além de que trabalha em estreita colaboração com as autoridades e organismos governamentais, “para responder a este problema”.