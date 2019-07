Governo apresenta máquinas para recolha de garrafas descartáveis

Cerca de cinquenta máquinas de depósito de garrafas de plástico descartável vão ser instaladas por mercados, centros comerciais, hipermercados e universidades, num projeto-piloto hoje apresentado pelo ministro do Ambiente.

As máquinas são o instrumento do sistema de incentivo através do qual se pretende premiar (com prémios a definir em portaria) os consumidores que tenham um “comportamento ambiental responsável”.

As metas definidas pela Comissão Europeia são conseguir reciclar um mínimo de 77 por cento das garrafas de bebida de utilização única em 2025 e 90 por cento em 2029.

Cada máquina terá de ter “um responsável próximo para supervisionar o funcionamento da máquina e o processo de esvaziamento dos materiais depositados”.

Os incentivos ao depósito de garrafas de plástico estão dentro da estratégia para combater o lixo marinho provocado pelos artigos de plástico descartáveis.

para combater o lixo marinho proveniente dos dez artigos de plástico descartáveis (Single-Use Plastics), mais frequentemente encontrados nas praias europeias, bem como as artes de pesca abandonadas e os plásticos oxodegradáveis.

A avaliação das experiências-piloto que decorrerão até ao final do ano será entregue pelo Governo à Assembleia da República até ao fim do terceiro trimestre de 2021.