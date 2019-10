Golfista Melo Gouveia é 50.º no Open de França, Pedro Figueiredo desqualificado

O português Ricardo Melo Gouveia está integrado no grupo de golfistas classificados na 50.ª posição do Open de França, em Paris, após completar a primeira volta com 71 pancadas e igualando o par do campo.

Na ronda inaugural, Melo Gouveia registou quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par), dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo-‘bogey’ (duas acima).

Já o outro português em prova, Pedro Figueiredo, foi desqualificado, tal como o inglês Daniel Gavins e o alemão Marcel Siem.

Após a primeira volta, o Open de França, que decorre até domingo no percurso de Le Golf National, em Paris, é liderado pelo sul-africano George Coetzee e pelo neo-zelandês Ryan Foz, ambos com 65 ‘shots’, seis abaixo do par.