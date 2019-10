Geração hídrica em queda leva a descida de 11% na produção de eletricidade da EDP

A produção de eletricidade da EDP caiu 11 por cento até setembro, para 48.165 gigawatts/hora (GW/h) devido a uma “forte redução” de 41 por cento na produção hídrica, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No terceiro trimestre, a produção reduziu-se em 10 por cento, de acordo com os dados publicados pelo grupo, atingindo os 14.356 (GW/h).

Pelo contrário, “a produção eólica global aumentou 6 por cento”, influenciada pelas somas de capacidade nos últimos 12 meses, bem como por “recursos eólicos estáveis e a desconsolidação do portefólio eólico na Europa”, avançou a empresa, numa nota com dados previsionais de operação.

Na Península Ibérica, a produção hídrica caiu 47 por cento, avançou o grupo, um valor que “reflete a baixa hidraulicidade em Portugal que se situou 39 por cento abaixo da média” até setembro, face ao período homólogo, em que estava 20 por cento acima da média.

No mesmo comunicado, a EDP revelou que o volume de eletricidade distribuído em Portugal nos primeiros nove meses do ano se reduziu em 1,8 por cento quando comparado com o período homólogo “penalizado por temperaturas amenas”.

Já em Espanha, a queda foi mais drástica, de 10,6 por cento no volume de eletricidade distribuído, devido a uma grande redução “por parte de um grande consumidor industrial”, ressalvou o grupo.

A EDP informou ainda que “o volume de eletricidade distribuída aumentou 2,6 por cento no Brasil, suportado pela melhoria do contexto económico e pelo efeito temperatura”.

Em setembro, a capacidade instalada da elétrica atingiu os 26,3 gigawatts (GW) “reflexo da desconsolidação de 997 MW [megawatts] de eólica na Europa decorrente da venda da nossa participação de 51 por cento nestes ativos”, explicou o grupo.

Nos primeiros nove meses do ano, foram colocados em operação “344 MW de capacidade eólica”, sendo que “estavam 834 MW em construção”.

De acordo com a EDP, “adicionalmente, em julho de 19 foi anunciada a venda de 137 MW do parque eólico ‘Babilónia’ no Brasil, com encaixe financeiro previsto” para o quarto trimestre deste ano.

A elétrica deu ainda conta do negócio de comercialização na Ibéria, que registou “um aumento de 0,7 por cento do número de clientes de gás, enquanto o número de clientes de eletricidade está estável nos 5,27 milhões”.