Motociclismo Gala leva campeões de motociclismo ao Estoril Por

Foi no Casino do Estoril que a Federação Portuguesa de Motociclismo (FPM) realizou a Gala dos Campeões 2019 da modalidade.

Numa noite para recordar a ‘família’ do motociclismo nacional reuniu pilotos, clubes e entidades que se distinguiram ao longo do ano que agora finda, após um 2019 onde Portugal acolheu 16 provas internacionais de todas as vertentes da modalidade.

No Salão Preto & Prata do Casino do Estoril vários foram os consagrados ou homenageados, como foi o caso de Miguel Oliveira, as sete seleções nacional que estiveram nos Seis Dias de Enduro, Motocross das Nações, Trial das Nações ou Supermoto das Nações.

Mas as distinções também foram para dois pilotos que conquistaram títulos continentais em 2019, como Tiago Santos e Roberto Borrego, campeões da Europa de Bajas na vertente Moto e Moto 4, respetivamente.

A FMP também atribuiu Diplomas de Mérito a Daniel Jordão, Albano Melo, Motoni, Casino do Estoril, Nuno Sardinha e Paulo Bretão, por todo o apoio e contribuição dada ao motociclismo mndial.

Manuel Marinheiro, o presidente da Federação de Motociclismo de Portugal também teve o ensaio de distinguir outros pilotos que se destacaram no plano internacional no pleno pessoal e ética desportiva, pois para além de Miguel Oliveira foram galardoados Diogo Vieira e Tomás Clemente, com o nosso único piloto no MotoGP a receber das mãos do Presidente da Confederação do Desporto de Portugal o Troféu de Atleta Masculino do ano 2018.

Mas as estrelas da noite eram mesmo os campeões nacionais de 2019, com 42 troféus a serem entregues, ao mesmo tempo que foram entregues diplomas às 11 marcas que venceram as disciplinas com títulos nacionais.