Motores Gala da Montanha plena de emoção e novidades para 2020 Por

A quarta Gala da Montanha reuniu em Santa Marta de Panaguião três centenas de convivas, entre pilotos, equipas, personalidades e aficionados.

No Fórum da vila duriense o evento organizado pelos promotores do Campeonato de Portugal de Montanha – APPAM e clubes – serviu para premiar os principais protagonistas da época de 2019.

Fotos: FOTO GTI/Armindo Cerqueira

Para além dos prémios para todos os participantes nas 8 provas do CPM JC Group 2019, incluindo não apenas os classificados, mas também aqueles cujas participações foram mais pontuais, foram ainda distinguidas, ao longo da noite, personalidades e instituições pelo papel que desempenharam na elevação do Campeonato de Portugal de Montanha.

José Correia, CEO do JC Group, recebeu, sob fortes aplausos o prémio “Dinamismo Empresarial no Desporto Automóvel”, que foi outorgado ao grupo empresarial sediado em Braga, pelo apoio que concede, enquanto patrocinador principal do Campeonato, através das marcas JC Group, New Hope e Solar da Pena.

O credenciado fotojornalista Armindo Cerqueira foi granjeado com o prémio “Carreira no COM”. O profissional da fotografia portuense tem devotado parte da sua carreira ao CPM, já desde os primórdios do corrente seculo, merecendo agora o reconhecimento por parte do promotor.

Foi reconhecido o desempenho da competição junto do público dos ‘media’ sendo apresentados os números relacionados com a exposição nos meios de comunicação social, ressalvando a subida exponencial de quantidade de notícias e do aumento do valor publicitário inerente a essa exposição.

Também foram anunciadas algumas novidades para 2020, sendo que o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group arranca logo no início de março com a Rampa Porca de Murça, seguindo-se a Arrábida em março, a Penha em abril, com Boticas a ocupar o lugar da Falperra para o ‘Europeu’ de Montanha em maio, sendo que este ano a prova bracarense será em outubro com o FIA Hill Climb Masters.

Ainda em maio tem lugar a Rampa da Serra da Estrela, na Covilhã, segue-se Santa Marta, e duas semanas mais tarde o quinze dias mais tarde o Caramulo. Após as férias de verão tem lugar nova jornada em Boticas.

Há também a novidade regulamentar quanto a títulos diz respeito, pois para além do absoluto vão estar em jogo os cetros de Protótipos, GT, Turismos, Clássicos e ainda de Legends.

As antigas Divisões 5 e 6, onde se enquadravam os concorrentes do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, são agora substituídas em Grupos, distribuídos pelos H65, H71, H75, H81, Gr. 1 e 3 Nacional e GR5.

No campeonato reservado aos Legends existirão os Grupos 85, 90, 99, especial, Livre, Feup 2 e Feup 3.

Uma referência ainda à Categoria Protótipos. Esta é agora dividida em duas Divisões, A e B, numa busca pela maior equidade desportiva.