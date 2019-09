Frederico Varandas acredita que Silas acabará com a “frustração” no Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, manifestou-se hoje convicto de que Silas será capaz acabar com os tempos de “frustração” e devolver a grandeza ao clube lisboeta, durante a apresentação do novo treinador da equipa de futebol.

“Hoje, estou a apresentar a nova equipa técnica do Sporting. Uma equipa técnica jovem, com competência, ambição, coragem – com muita coragem – e muita vontade de aqui estar”, afirmou Frederico Varandas durante a conferência de imprensa de apresentação, realizada no estádio José Alvalade.

O presidente ‘leonino’ deposita “muita confiança” em Silas, acreditando que o novo treinador conseguirá “pôr o Sporting no lugar correspondente à valia” da equipa, que não vence há cinco jogos seguidos e perdeu os três últimos.

“Desde o jogador, ao treinador e ao presidente, estamos todos frustrados. Frustrados por o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo, valia essa que consideramos ser grande em que continuamos a acreditar”,

Frederico Varandas dirigiu “uma palavra especial” ao treinador Leonel Pontes, que, segundo o presidente, se limitou a assegurar a transição do técnico holandês Marcel Keizer, que foi despedido após a derrota com o Rio Ave (3-2), em 31 de agosto, na quarta jornada da I Liga.

“Fê-lo com grande profissionalismo, com grande dignidade e com todas as dificuldades. Fê-lo o melhor que conseguiu”, assinalou.