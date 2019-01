Local Um morto em incêndio no Fundão Por

Um homem de cerca de 80 anos morreu hoje na sequência de um fogo que terá tido início numa queimada de resíduos, na freguesia da Orca, concelho do Fundão, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o alerta para o fogo foi dado às 15:14 e o corpo da vítima foi encontrado posteriormente, “já durante as operações de rescaldo do incêndio”.

Segundo a mesma fonte, as circunstâncias do sucedido ainda não são conhecidas e a GNR foi chamada ao local para proceder às necessárias averiguações.

No local estiveram ainda os Bombeiros do Fundão, com quatro viaturas e 12 elementos.