FMI não dá programa de ajuda financeira a Moçambique a curto prazo

A Economist Intelligence Unit (EIU) considera que apesar de o Fundo Monetário Internacional ter disponibilizado a Moçambique um empréstimo na sequência do ciclone Idai, não haverá um programa completo de ajuda financeira a curto prazo.

“Esperamos algum progresso relativamente à reestruturação dos títulos de dívida, com um acordo a ser alcançado provavelmente este ano, mas pensamos que os problemas dos empréstimos mais avultados continuem por resolver”, escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Numa análise ao empréstimo de 118,2 milhões de dólares “com um período de graça de quatro anos e sem juros durante uma década, as melhores condições que existem”, e a que a Lusa teve acesso, os analistas vincam que, tendo em conta as dificuldades de reestruturação da dívida e dos empréstimos, “não é de esperar o regresso a um programa completo do FMI a curto prazo”.

O Fundo, lembra a EIU, “suspendeu o programa de ajuda financeira em 2016, quando vários empréstimos ocultos empurraram o país para uma dívida problemática [‘debt distress’, no original em inglês], e tinha previamente estipulado que vai requerer uma resolução completa da crise da dívida antes de recomeçar os empréstimos”.

Para este ano, os analistas da Economist esperam um “adiamento das principais reformas até depois das eleições de outubro”, não só por motivos eleitorais, mas também pela necessidade de acorrer aos estragos causados pelo ciclone Idai.

No entanto, alertam que “a profundidade da crise financeira de Moçambique vai acabar por forçar o Governo a implementar algumas medidas politicamente sensíveis, como a gradual retirada dos subsídios e a privatização de ativos estatais”.

O FMI aprovou a concessão de um empréstimo de emergência no valor de 118,2 milhões de dólares (105 milhões de euros) destinado a apoiar Moçambique após a destruição causada pelo ciclone Idai.

A assistência financeira destina-se a suprir as lacunas de financiamento orçamental e externo decorrentes das necessidades de reconstrução após o ciclone, que causou perdas significativas de vidas humanas e danos nas infraestruturas, adiantou a instituição em comunicado divulgado no dia 19.

O pedido de Moçambique foi conhecido em 26 de março e visa fazer face à destruição provocada pela catástrofe.

O FMI empresta, em situações de emergência, entre 60 a 120 milhões de dólares (cerca de 53 a 106 milhões de euros), no âmbito do Instrumento de Crédito Rápido (RCF, na sigla inglesa).