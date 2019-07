Filme “La vérité” de Hirokazu Kore-eda vai abrir festival de Veneza

O filme “La vérité”, do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, fará a abertura oficial do festival de cinema de Veneza, a 28 de agosto em Itália, foi hoje anunciado.

Protagonizado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke, o filme integra a competição oficial do festival, que cumprirá a 76.ª edição entre 28 de agosto e 07 de setembro.

“La vérité” foi rodado em Paris, mas a história decorre sobretudo no interior de uma casa, em redor de uma família e da relação entre uma mãe e a filha.

“Tentei que as minhas personagens vivessem neste pequeno universo, com as suas mentiras, orgulho, arrependimentos, tristeza, alegria, reconciliação”, afirmou o realizador, citado pelo festival.

Esta é a primeira vez que Kore-eda filma fora do Japão, depois de ter feito filmes como “Shoplifters: Uma família de pequenos ladrões” (2018) – que lhe valeu a Palma de Ouro em Cannes -, “Tal pai, tal filho” (2013) e “Andando” (2008).

Este ano, o júri da competição oficial é presidido pela realizadora argentina Lucrecia Martel.

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai receber o Leão de Ouro pela carreira.

A programação do festival de Veneza será anunciada na próxima semana.