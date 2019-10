Filipe Azevedo vence tritalo Ironman 70.3 de Xangai

O português Filipe Azevedo venceu hoje o Ironman 70.3 de Xangai, repetindo o triunfo alcançado no ano passado na prova de triatlo chinesa, desta vez com o tempo de 3:47.03 horas.

No final dos três segmentos – 1.900 metros a nadar, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida (meia maratona) – Filipe Azevedo impôs-se por 33 segundos ao neozelandês Cameron Brown, segundo classificado, e por 1.18 minutos ao australiano Leigh Anderson-Voigt.

No final de setembro, o português, vice-campeão europeu de média distância, foi segundo classificado no Ironman 70.3 de Cascais, em que a vitória foi do espanhol Javier Gómez Noya, sete vezes campeão do mundo.

O Ironman 70.3, também conhecido por ‘half-ironman’, é uma prova cujos três segmentos perfazem uma distância total de 70 milhas, que em quilómetros se traduzem em 1,9 a nadar, 90 de bicicleta e 21,1 de corrida e que corresponde a meio triatlo na distância original.