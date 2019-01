Festival de Roterdão começa hoje com mais de 20 filmes portugueses na programação

Mais de duas dezenas de filmes portugueses integram a programação da 48.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que começa hoje, na Holanda, e inclui uma retrospetiva do realizador Edgar Pêra.

Na secção Bright Future serão exibidos “Anteu”, de João Vladimiro (em competição pelo prémio Amondo Tiger Short), “Alva”, de Ico Costa, “A volta ao mundo quando tinhas 30 anos”, de Aya Koretzky (nascida no Japão, mas residente em Portugal desde criança), “Tragam-me a cabeça de Carmen M.”, que junta o brasileiro Felipe Bragança e a portuguesa Catarina Wallenstein, e a coprodução portuguesa “Terril”, de Bronte Stahl.

A secção Voices Short integra “Casa de Vidro”, de Filipe Martins, e a Perspectives inclui “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidtt, e “KINOMARA – Cinema fora de órbita”, de Edgar Pêra.

Este último realizador é alvo de uma retrospetiva, no âmbito da qual serão exibidos 21 filmes e um cine-concerto.

A retrospetiva inclui três programas: “Early Work” (Primeiros Trabalhos, em português), onde serão exibidas as primeiras ‘curtas’ do realizador, para se “descobrir a(s) declaração (ões) de missão por detrás do seu cinema”, “Where masses chant” (Onde as massas cantam), que “celebra todas as coisas que fazemos juntos – e os seus perigos”, e “Visions in concrete and stone” (Visões de cimento e pedra), “dedicado à arquitetura portuguesa, explorando as ruínas do futuro, visões do passado e desastres atuais”.

A lista de filmes inclui a estreia internacional do trabalho mais recente do realizador, “Caminhos Magnétykos”, inspirado na obra de Branquinho da Fonseca, “A Cidade de Cassiano”, sobre Cassiano Branco, “Manual de Evasão LX94”, rodado para a Lisboa Capital Europeia da Cultura 1994, e “Lisbon Revisited”, com textos de Fernando Pessoa.

Além disso, será apresentado o cine-concerto 3D LoveCraftLand, com The Legendary Tigerman, estreado em agosto numa sessão de ‘aquecimento’ do Motelx – Festival Internacional de Cinema de Terrror de Lisboa.

No cine-concerto, com música ao vivo de Randolph Carter (The Legendary Tigerman), intervenção de Iris Cayatte e Dominique Pinon e ‘live camera’, filmes e manipulação a cargo de Edgar Pêra, misturado ao vivo por Cláudio Vasques, são usados textos do escritor norte-americano H.P. Lovecraft.

Na secção Deep Focus, que integra a retrospetiva Edgar Pêra, será ainda exibido o filme “Sombra Luminosa”, de Mariana Caló e Francisco Queimadela.

O Festival Internacional de Cinema de Roterdão decorre até 03 de fevereiro.