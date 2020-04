Motores Félix da Costa e Tiago Monteiro organizam corrida virtual contra o Covid-19 Por

É com a intenção de apoiar o combate à pandemia por Covid-19 que António Félix da Costa e Tiago Monteiro organizam esta semana uma corrida virtual.

Na quinta-feira, 2 de abril tem lugar a Friends Fundrace by AFC13 & TM18, que conta com alguns dos nomes sonantes do automobilismo nacional e internacional.

Os fundos recolhidos por este evento vão ser angariados para o movimento SOS.COVID.19.Portugal, para a compra de material hospitalar, através de doações de fãs e de todo o público que se pode envolver nesta iniciativa através do link www.gofundme.com/friendsfundraceafc13tm18.

A iniciativa conta com uma lista de inscritos bem conhecidos, pois para além dos anfitriões António Félix da Costa e Tiago Monteiro, não faltam Filipe Albuquerque, João Barbosa, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Stoffel Vandoorne, Felipe Nasr, Nelson Piquet Jnr, Andy Priaulx, Jose Maria Lopez, Pietro Fittipaldi, Max Papis, Nestor Girolami, Yann Ehrlacher, Attila Tassi, Bruno Correia, além de jovens pilotos promissores Nacionais, como Guilherme Oliveira, Mariano Pires, Rafael Lobato, Cesar Machado, Lourenço Monteiro e Manuel Espirito Santo.

No que diz respeito ao apoio à causa do COVID 19, feito através da doação de qualquer valor, que tem como destino o movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL. De referir que qualquer pessoa que o faça, fica imediatamente habilitado (através de sorteio) a material de competição dos pilotos envolvidos, casos de luvas de competição, botas, tudo material utilizado pelos pilotos nas suas atividades.

Nesta época difícil todos os pilotos envolvidos procuram em comunidade ajudar quem mais precisa; hospitais, doentes, médicos e todos os envolvidos na linha da frente desta batalha contra o vírus COVID 19.

O link para a doação é www.gofundme.com/friendsfundraceafc13tm18, e está destinado na sua totalidade ao movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL para a compra de material de apoio aos doentes, profissionais de saúde e lares de 3ª idade.

O programa da corrida terá inicio às 18h30 (5ª feira dia 2 de Abril) com transmissão no canal de youtube oficial de António Félix da Costa – www.youtube.com/user/afelixdacosta através do link direto https://youtu.be/8GidwC3wKio com comentários a cargo de Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes, a dupla Nacional que dá voz habitualmente ao FIA Gran Turismo World Tour, competição mundial virtual de simuladores com chancela FIA.