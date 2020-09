Desporto FC Porto goleia Boavista no dérbi da Invicta Por

Golos de Corona, Sérgio Oliveira, Marega (dois) e Luis Díaz selaram o triunfo portista.

O FC Porto derrotou o Boavista, por 5-0, neste sábado, em jogo da segunda jornada da I Liga, disputado no Estádio do Bessa.

Os golos do encontro só chegaram na segunda parte e foram marcados por Corona, aos 47 minutos, por Sérgio Oliveira, aos 59, por Marega, aos 67 e 72 minutos, e por Luis Díaz, no período de compensação.

Com este resultado, os dragões passam a somar seis pontos, repartindo a liderança com Benfica e Santa Clara, equipas que também venceram as duas primeiras jornadas do campeonato.