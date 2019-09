Desporto FC Porto e SC Braga vencem, Sporting e Vitória derrotados na Liga Europa Por

FC Porto e Sporting de Braga entraram a vencer na fase de grupos da Liga Europa, numa primeira ronda em que Sporting e Vitória de Guimarães foram derrotados ‘fora de portas’.

Na receção ao campeão suíço, Young Boys, os ‘dragões’ venceram por 2-1, com dois golos de Soares, aos oito e 29 minutos, enquanto Jean Pierre Nsame anotou o tento dos helvéticos, aos 15, de grande penalidade.

O triunfo deixou os ‘azuis e brancos’ na liderança do grupo G, com os mesmos três pontos do Rangers, que bateu o Feyenoord (1-0), numa partida na qual o central português Edgar Ié foi titular no conjunto de Roterdão, próximo adversário dos portistas na prova.

Já o Sporting de Braga saiu de Wolverhampton com uma vitória por 1-0, assente no tento de Ricardo Horta, aos 71 minutos. Os ‘wolves’, treinados pelo português Nuno Espírito Santo, contaram de início com os internacionais lusos Rui Patrício e Rúben Neves, sendo que João Moutinho e Diogo Jota foram lançados no segundo tempo.

Os ‘arsenalistas’ ocupam o topo de grupo K, embora com a companhia dos eslovacos do Slovan Bratislava, que marcaram dois tentos nos descontos e conseguiram superar o Besiktas (4-2), do lateral português Pedro Rebocho.

Por outro lado, Sporting e Vitória de Guimarães foram derrotados por PSV e Standard Liège, respetivamente. Os ‘leões’ perderam por 3-2 em Eindhoven, com Malen (19 minutos), Coates (25), na própria baliza, e Baumgartl (48) a marcarem para o PSV, e a fazerem face aos tentos de Bruno Fernandes (38), de grande penalidade, e do estreante Pedro Mendes (82).

A formação ‘verde e branca’ é última no grupo D, sem qualquer ponto, o mesmo sucedendo com o Rosenborg, que perdeu em Linz (1-0), deixando a liderança do agrupamento para o PSV e para o LASK, ambos com três pontos.

O Vitória de Guimarães estreou-se com uma derrota por 2-0 em Liège, valendo ao Standard um autogolo de Florent, aos 66 minutos, e um golo de M’Poku, aos 90+1, que colocaram os belgas no segundo posto do grupo F, em igualdade com o Arsenal.

Os londrinos foram a Frankfurt vencer o Eintracht (3-0), com golos de Joe Willock, Bukayo Saka e Pierre-Emerick Aubameyang, sendo que o internacional português André Silva foi titular nos alemães e Gonçalo Paciência rendeu o ex-sportinguista Bas Dost na segunda parte.

No grupo J, a Roma, orientada pelo técnico luso Paulo Fonseca, arrancou com uma goleada por 4-0 sobre os turcos do Basaksehir, ao passo que o Borussia Monchengladbach foi surpreendido em casa pelos austríacos do Wolfsberger pelo mesmo resultado.

O Manchester United, sem vários titulares, mas com o português Diogo Dalot de início, teve no jovem Mason Greenwood, de 17 anos, o artífice do triunfo sobre o Astana (1-0), no grupo L, ao passo que no grupo A, o recordista de troféus da Liga Europa/Taça UEFA, Sevilha, contou com a presença de Rony Lopes na vitória perante o Qarabag (3-0).

Basileia e Lugorets tiveram estreias de realce, aplicando a ‘chapa 5’ a Krasnodar e CSKA Moscovo, respetivamente, mas o jogo mais emocionante da ronda inaugural teve lugar em Nicósia, onde APOEL e Dudelange proporcionaram uma partida com sete golos, favorável aos luxemburgueses (4-3).