Nas Notícias Fátima Lopes fala em “renascer” após saída polémica da TVI Por

Fátima Lopes fez um balanço do primeiro trimestre afastada dos ecrãs, após a saída polémica da TVI em janeiro, e prometeu “renascer” para “não aceitar a infelicidade”.

Foi a primeira vez que a apresentadora se pronunciou publicamente depois da TVI ter revelado que Fátima Lopes recusou apresentar um programa nas noites de fins de semana. “No entanto, lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI”, informou a estação.

Três meses depois, Fátima Lopes falou em “renascer”, num texto que publicou no blogue. “Nesta altura do ano, em que terminamos o primeiro trimestre de um ano tão cheio de incertezas, são-nos colocadas muitas situações nas nossas vidas, que nos obrigam a tomar decisões. Decisões essas que, para uns, permitam garantir a sobrevivência e, para outros, permitam cuidar mais de si próprios. Decisões que implicam, com frequência, grandes alterações na vida. O certo é que cada um de nós, e cada qual à sua maneira, é obrigado a renascer para conseguir viver uma vida diferente”, argumentou.

Explicando que “renascer tem uma conotação bastante positiva”, Fátima Lopes garantiu que não vai baixar os braços perante as dificuldades. “Significa sempre que alguém não aceita baixar os braços, que não aceita fazer mais ou menos, que não aceita a infelicidade como uma condição. Renascer deveria ser algo normal para todos, mas na verdade não é, porque nem todas as pessoas têm coragem de deixar aquilo que é garantido, aquilo que supostamente é seguro e irem à procura de outros caminhos”, concluiu Fátima Lopes, que esteve uma década ligada à TVI.