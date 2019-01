Motores Faleceu o ‘senhor’ BMW nas corridas de Turismo e resistência Por

A morte de Charly Lamm, o responsável pela Schnitzer, ‘braço’ estrural da BMW nas corridas de Turismo e Grande Turismo, faleceu hoje aos 63 anos.

O alemão tinha-se reformando em novembro do ano passado, mas o seu nome permanecerá ligado aos sucessos da equipa de Freilassing e da marca de Munique na competição, e não apenas nas corridas de carros de Turismo.

Provalmente, o maior êxito de Lamm terá sido a vitória nas 24 Horas de Le Mans, onde a sua equipa era a estrutura na qual assentou a participação dos protótipos BMW V12 LM que ganharam a mais importante corrida de resistência do Mundo em 1999, com a tripla Joachim Winkelhock/Pierluigi Martini/Yannick Dalmas.

Nos anos de 1990 a Schnitzer destacou-se no ETCC e no WTCC, com os BMW 320 oficiais, isto para além de várias vitórias nas 24 Horas de Nurburgring e 24 Horas de Spa-Francorchamps.

Jens Marquardt, o atual responsável da BMW Motorsport, não perdeu a oportunidade para lembrar Charly Lamm: “É uma notícia totalmente inesperada. É terrivelmente difícil aceitar que Charly nos deixou. Ele teve um impacto significativo na BMW durante décadas. Celebrou sucessos importantes com a sua equipa e era estimulado pelos fãs no mundo inteiro devido à sua paixão pela competição”.

Lamm tinha deixado o Team Schnitzer celebrando uma última vitória com Augusto Farfis na Taça do Mundo FIA de GT em Macau, em novembro do ano passado, fazendo com que até os seus adversários em pista sentissem a sua morte, como foi o caso do responsável desportivo da Audi.

“Estamos chocados pela perda súbita de Charly Lamm. A família do automobilismo perdeu uma pessoa carismática e um indivíduo excecional. Charly venceu pela competição. Era um verdadeiro desportista e continuará uma figura reconhecida”, exprimiu Dieter Gass.