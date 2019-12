Faizal Sidat eleito presidente da Federação Moçambicana de Futebol

Faizal Sidat foi hoje eleito o novo presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), sucedendo Alberto Simango Júnior, que ocupava o cargo desde 2015.

Faizal Sidat, que volta a dirigir a FMF passados quatro anos, obteve seis votos de um total de 11, contra dois votos, cada, dos candidatos vencidos Alberto Simango Júnior e o ex-futebolista Tico-Tico.

“Com a minha eleição é o futebol que sai vencedor. Agora, o que devemos fazer é unificar esforços para que todos trabalhem por um futebol modernizado”, disse Faizal Sidat, falando à imprensa momentos após o escrutínio, que envolveu as 11 associações provinciais do país.

Durante a sua campanha, Faizal Sidat insistiu na necessidade de modernizar o futebol moçambicano, considerando fundamental um modelo de gestão inclusivo e o combate a corrupção na arbitragem.

“Estamos prontos para dialogar com os fazedores do futebol e apresentar as nossas ideias”, acrescentou o presidente eleito

Sidat foi presidente da FMF durante dois mandatos, 2007-2015, tendo sido substituído por Alberto Simango Júnior.