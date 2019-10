Fado Bicha, Pedro Mafama, Blu Samu, Paus e Throes atuam em dezembro no Brasil

Os músicos e bandas portuguesas Fado Bicha, Pedro Mafama, Paus, Blu Samu e Throes + The Shine atuam em dezembro no Brasil, no âmbito da Semana Internacional de Música (SIM) de São Paulo, foi hoje anunciado.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial da iniciativa, que decorre de 04 a 08 de dezembro, Pedro Mafama e Throes + The Shine fazem parte dos 30 artistas e bandas selecionados pelo Conselho Consultivo da SIM para os ‘showcases’ diurnos, apresentações com 20 minutos de duração, abertas ao público geral e de entrada gratuita. Pedro Mafama atua a 06 de dezembro e Throes + The Shine no dia seguinte.

Fado Bicha, Paus e Blu Samu fazem parte da programação promovida na SIM pela MIL – Lisbon International Music Network, festival e convenção dedicada à nova música em língua portuguesa que decorre anualmente em Lisboa desde 2017.

“Com o intuito de aproximar ainda mais os profissionais que participarão de reuniões, speed meetings e outras atividades da convenção, o MIL, em parceria com o projeto de apoio à música portuguesa Portugal Muito Maior, promove ainda uma iniciativa no Jardim Suspenso no dia 05 de dezembro com Fado Bicha, PAUS e Blu Samu”, lê-se no ‘site’ da SIM.

Além disso, os cinco projetos portugueses “estarão juntos na Noite MIL no Jazz nos Fundos em data que ainda será anunciada”.

A SIM de São Paulo reúne concertos, debates e exposições em vários locais daquela cidade brasileira, com uma identidade semelhante ao festival South by Southwest, nos Estados Unidos, montra internacional de música para agentes e profissionais do setor.

Em março deste ano, a SIM São Paulo marcou presença no MIL, em Lisboa, com uma delegação de profissionais e artistas brasileiros.