Facilitado acesso de agricultores à água do Alqueva para gado e rega

A empresa gestora do Alqueva anunciou hoje que vai facilitar o acesso de agricultores à água nas infraestruturas do empreendimento para abeberamento de gado e rega de emergência de culturas, devido à seca que afeta o Alentejo.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) explica que se trata de uma das medidas que implementou para “auxílio aos agricultores no combate à seca climatérica”, que “também afeta a área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA)”.

Neste sentido, a EDIA diz que “decidiu facilitar o acesso à água” disponível nas infraestruturas e reservatórios do EMFA “para fins de abeberamento de gado e, sempre que tecnicamente possível, para rega de emergência de culturas”.

Segundo a empresa, os agricultores que desejem obter acesso à água para abeberamento de gado ou rega de emergência de culturas devem dirigir-se à sede da EDIA, em Beja, ou às delegações dos vários perímetros de rega do EFMA para se inscreverem.

A EDIA indica que facilitou os procedimentos administrativos para “assegurar a flexibilização e a facilitação de pontos de acesso à água para rega, a título precário, através de reservatórios, albufeiras do sistema primário e hidrantes periféricos da rede primária e secundária de rega” do EFMA.

Com base na informação prestada pelos agricultores, a EDIA informa que irá analisar qual o ponto da rede e as condições em que os volumes requeridos poderão ser disponibilizados.

O preço da água destinada à rega é fixado de acordo com o despacho que fixa o tarifário para fornecimento de água do EFMA e que pode ser consultado no sítio de Internet da EDIA.

O mais recente Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, divulgado no dia 04 deste mês, indicava que a situação de seca meteorológica manteve-se no final de junho, tendo-se verificado um “ligeiro aumento” da área em seca extrema na região sul.

De acordo com o boletim, 33,9 por cento do território continental estava em seca extrema ou severa, 22,7 por cento em seca moderada e 40,9 por cento em seca fraca.