Ex-Presidente denuncia fraude nas primárias na República Dominicana

O ex-Presidente da República Dominicana Leonel Fernández denunciou que os resultados das primárias abertas às presidenciais realizadas este domingo foram adulterados, num resultado que dá vantagem ao ex-ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

Fernández, três vezes Presidente da República e um dos dois candidatos às presidenciais pelo Partido de Libertação Dominicana (PLD), alertou que “sob nenhuma circunstância” permitirá que a vontade do povo seja violada, dando conta de uma alteração técnica originada nas urnas de votação do Junta Central Eleitoral (JCE).

“A nossa equipa técnica detetou que um algoritmo foi instalado no código fonte do ‘software’ que adulterou os resultados do processo”, afirmou Fernández.

De acordo com os dados da Junta Central Eleitoral, quando estavam contabilizados 98,98 por cento dos votos, o ex-ministro Castillo foi o vencedor das primárias abertas do PLD com 48,53 por cento dos votos, contra os 47,46 por cento obtidos por Fernández.