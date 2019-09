Euro2020: Nelson Semedo ausente do treino de Portugal em Vilnius

O lateral Nelson Semedo falhou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol em Vílnius e deverá ficar ausente do duelo de terça-feira com a Lituânia, do Grupo B de apuramento para o Euro2020.

No sábado, em Belgrado, Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo direito, no duelo com a Sérvia (vitória de Portugal por 4-2), e foi obrigado a abandonar o terreno, dando lugar a João Cancelo.

Apesar dos problemas físicos, o jogador do FC Barcelona continuou a integrar o grupo de 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos e viajou até Vilnius, onde Portugal vai atuar pela primeira vez.

Semedo foi único jogador que não marcou presença no relvado sintético do LFF stadionas, um pequeno recinto situado nos arredores da capital lituana e que tem capacidade para pouco mais de 5.000 espetadores.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional fizeram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, com os três guarda-redes a trabalharem à parte, como é habitual

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.