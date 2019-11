Euro2020: Fernando Santos anuncia convocados com algumas ausências de ‘peso’

O selecionador Fernando Santos anuncia na quinta-feira os convocados para os últimos dois jogos de Portugal na fase de qualificação para o Euro2020 de futebol, numa lista em que são esperadas algumas baixas, sobretudo a meio campo.

Obrigada a vencer a Lituânia, no Algarve, em 14 de novembro, e no Luxemburgo, em 17, para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento direto para o próximo Europeu, a seleção nacional não vai poder contar com William Carvalho, um dos mais utilizados de Fernando Santos, que continua a recuperar de lesão.

Até outubro, o jogador do Bétis era totalista absoluto na campanha de Portugal nesta fase de qualificação, mas uma lesão acabou por afastar o médio dos confrontos com Luxemburgo (3-0) e Ucrânia (2-1) e o mesmo deverá agora acontecer nas duas últimas jornadas do grupo.

Há um mês, Fernando Santos optou por chamar André Gomes para ocupar o lugar deixado vago por William, mas o jogador do Everton sofreu uma lesão muito grave no último fim de semana e é baixa certa nos próximos tempos na seleção nacional.

Com Renato Sanches também a recuperar de problemas físicos no Lille, é esperado que Fernando Santos possa chamar um nome inesperado para resolver os problemas a meio campo, mas as dores de cabeça do selecionador português não ficam por aí.

Na frente, João Félix está a recuperar de lesão no Atlético Madrid e também poderá falhar os dois jogos determinantes de Portugal no Grupo B. Ausência certa é ainda o extremo benfiquista Rafa, que já tinha sido excluído por lesão dos últimos jogos.

Em caso de triunfo sobre Lituânia e Luxemburgo, Portugal garante logo o apuramento direto para o Euro2020, mas poderá fazer a festa mais cedo, no Algarve, se bater os lituanos e se a Sérvia, no mesmo dia, não conseguir ganhar na receção aos luxemburgueses.

A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguido de Portugal, com 11, da Sérvia, com 10, do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, que tem apenas um.

A conferência de imprensa de divulgação dos convocados está agendada para as 12:30 de quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.